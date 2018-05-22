Слуцкий рассказал о возможностях для молодых футболистов на ЧМ-2018

Первенство планеты по футболу будет проходить в городах России с 14 июня по 15 июля. Об этом 22 мая пишет газета «Известия».

По словам экс-наставника сборной России, хозяева поля всегда испытывают груз ответственности во время матча. Они выходят на игру с особым настроем и заряженностью.

Нынешнее первенство планеты является хорошей возможностью для молодых футболистов проявить себя. Здесь Слуцкий особо выделил Александра Головина, Романа Зобнина, Далера Кузяева и братьев Миранчуков.

Начинающие свою карьеру спортсмены имеют возможность удачно стартануть. Их карьера после ЧМ-2018 может пойти в гору, считает бывший тренер сборной России по футболу.