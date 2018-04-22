Сегодня «Уфа» сыграет с лидерами чемпионата России – с «Локомотивом»

Что мы знаем о сопернике? Давайте вспомним. «Локомотив» основан 1922 году. Несмотря на это, в советские времена он не имел особых достижений, кроме серебряного приза чемпионата СССР и кубка страны в 50-х.

Команда приобрела популярность, когда в конце 90-х и в начале нулевых становилась неоднократным чемпионом страны, дважды завоевывала золото и семь раз выигрывала Кубок России.

Этот сезон «Локомитов» начал неплохо. Обыграв «Зенит» со счетом 3:0, на данный момент команда держится на первой строке турнирной таблицы. Спустя 14 лет «дорожники» близки к завоеванию золотых медалей чемпионата России.

В текущем сезоне «Локомотив» всего лишь 4 раза проигрывал. Дважды «Амкару», и по одному разу «Тосно» и «Уфе».

Зимой «Локомотив» не укреплял состав и, возможно, правильно сделал: братья Миранчуки, Джефферсон Фарфан и Мануэл Фернандеш показывают отличную игру.

— Команда очень опытная, сбалансированная, прекрасные игроки. Не зря сейчас с достаточно большим отрывом идут на первом месте. У «Локомотива» есть хорошая атакующая группа, и оборона, и центр поля. Без явно слабых мест. Поэтому эта команда наиболее ровно прошла весь чемпионат, нет откровенных спадов. Заслуженно лидирует, — рассказал о будущем сопернике Сергей Семак.

«Локомотив» и «Уфа» между собой провели девять матчей. Пять из них заканчивались в пользу «железнодорожников», один сыграли в ничью и в одном одержала победу «Уфа».