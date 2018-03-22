«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в четвертом матче

Состав "Салавата Юлаева" на игру:

Артем Федоров заменил Энвера Лисина во второй тройке нападения.

Капитан: Григорий Панин.

Ассистенты: Александр Логинов, Тему Хартикайнен. Скривенс (Кареев)

Умарк - Кемппайнен - Хартикайнен Логинов - Ларсен

Макаров - Коротков - Федоров Арзамасцев - Гончаров

Ткачев - Саюстов - Бурдасов Панин - Осипов

Солодухин - Юньков - Майоров Елизаров – Кузьмин

Важная замена и у соперника – вместо Павла Францоуза ворота будет защищать Василий Демченко.

Игра началась, наши хоккеисты выиграли вбрасывание, и пошли вперед, но закрепиться в зоне не смогли. Тем не менее, юлаевцы лезут вперед, но допускают потерю и лишь ценой нарушения ликвидируют опасный выход два в одного.

Максим Гончаров получает 2 минуты.

Опасно на нашем пятаке и еще одно удаление Захара Арзамасцева – будем обороняться втроем – хорошее начал!

Отбились юлаевцы, вышел четвертый игрок, еще минута в меньшинстве.

Сами придумали себе проблемы уфимцы, видимо решили проверить крепость своей обороны, и Бен Скривенс выручает «Салават».

Но и в равных составах челябинцы создают остроту – гости немного сникли, нужно включать следующую передачу!

«Трактор» все-таки довел свое давление до успеха – бросок Ника Бэйлена оказался неберущимся – 1:0.

Наше первое звено в ответ закрутило карусель в зоне соперника – пока не получается развести челябинцев.

Опять начало встречи не складывается у подопечных Вестерлунда, хотя такого преимущества, как вчера, у хозяев нет.

Теперь удаление у «Трактора» - посмотрим, что оно даст нам.

Ошибаются часто юлаевцы, не могут пока наладить игру.

Но потом стали наращивать преимущество, и провели классическую атаку три в два:

Умарк вошёл в зону и доставил шайбу на пятак, Кемппайнен прострелил на дальнюю штангу, откуда Хартикайнен расстрелял пустой угол ворот 1:1!

Сегодня первый период значительно лучше, и по броскам у уфимцев преимущество.Огорчил эпизод, в котором шайба после броска челябинца попала в лицо Кемппайнену, и тот ушел в раздевалку на последней минуте. Надеемся, что все обойдется, и Йонас сможет продолжить игру. Перерыв.

Вторая двадцатиминутка началась вбрасыванием в зоне «Салавата Юлаева» - оказывается, команды не доиграли три секунды, которые перенесли на следующий период – убирали кровь и осколки шлема Кемппайнена. Хорошо, что финн вышел на лед.

А потом период начался, как положено, и наша защита упускает Йюнге, который получил длинный пас, выскочил один на Скривенса и вывел вперед «Трактор» - 2:1.

Опять нарушает правила Максим Гончаров и оставляет уфимцев в меньшинстве – игра проходит нервно для поклонников башкирской команды.

В полном составе мы, но много сил тратится на оборону, а ведь еще нужно забивать…

Наращивают давление теперь уфимцы, игра проходит как на качелях.

Повозили наши челябинцев и отпустили.

Звено Юнькова очень активно в зоне «Трактора».

Какой момент был у Игоря Макарова – упустил он мгновенье для броска!

В целом хорошо «Салават» играет, но нужна забитая шайба. Вот у «Трактора» получается, доводить до конца свои редкие выпады.

Вот только челябинцы зашли к нам в зону, и сразу удаление у уфимцев – вот ведь какая беда… Надо что-то делать с этими неоправданными удалениями.

Выскочил Майоров один на один в меньшинстве!! Не забил…

И опять, когда уже вышел со скамейки штрафников наш игрок, атака хозяев закончилась дальним броском и подставлением клюшки – шайба влетела в ворота Скривенса, 3:1.

Отчаянно атакуют юлаевцы – Демченко играет безошибочно, и еще удаление у нас – за нарушение численного состава, ну не везет, так не везет!

Еще и Солодухина удаляют за подножку при игре в чужой зоне! Остается играть несколько секунд, значит, третий период начнем втроем.

Итак, третий игровой отрезок, в котором «Салават Юлаев» играет традиционно сильно. Хватит ли сил и мастерства сегодня? И надо еще продержаться полторы минуты втроем!

Свои ворота отстояли, но нужно забивать, хотя бы одну шайбу! Очень много ошибок сегодня, сколько времени тратится на их исправление…

Вот, наконец, вывели Арзамасцева на убойную позицию, бросок – Демченко на пути!

Скривенса расстреливали в упор – выдержал Бен!

Опять за фол в атаке удаляется игрок в зеленой форме – на этот раз Ткачев. С такой дисциплиной вряд ли вытащим эту игру.

И следует расплата – четвертая шайба влетает в ворота Скривенса, и, похоже, не остается никаких иллюзий по поводу результата этого матча…

Тут же получает штраф Хартикайнен, а за ним и Саюстов – в третий раз остаемся втроем. Ну что же, остается доиграть матч и сделать правильные выводы на ближайшее будущее.

Хорошо, что не пропустили пятую шайбу. В равных составах играем.

Вестерлунд меняет вратаря на шестого полевого игрока – терять то нечего, нужно хотя бы один гол забить для поднятия настроения!

Удаляется Вишневский, затем следует обоюдное удаление.

Да, сегодня челябинцы смогли поздравить своего наставника Анвара Гатиятулина с днем рождения. Победа 4:1.