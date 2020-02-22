Польский тренер Мариуш Йоп: РПЛ - достаточно сильный турнир

- Премьер-лига - достаточно сильный турнир. У вас все последние годы было три места в Лиге чемпионов. Переезжая в Россию, можно засветиться в еврокубках. В Польше сделать это практически нереально. Наши команды не доходят до групповых стадий. Вот игроки и едут в РПЛ. Не только за деньгами, но и за возможностью прогрессировать, - подчеркнул Мариуш Йоп в интервью sovsport.ru.