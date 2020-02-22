Польский тренер Мариуш Йоп: РПЛ - достаточно сильный турнир

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Экс-футболист клуба "Москва" выразил мнение об уровне российского чемпионата.
Экс-футболист клуба "Москва", а ныне ассистент главного тренера краковской «Вислы» Мариуш Йоп оценил уровень РПЛ. Об этом сообщает "Советский спорт".
- Премьер-лига - достаточно сильный турнир. У вас все последние годы было три места в Лиге чемпионов. Переезжая в Россию, можно засветиться в еврокубках. В Польше сделать это практически нереально. Наши команды не доходят до групповых стадий. Вот игроки и едут в РПЛ. Не только за деньгами, но и за возможностью прогрессировать, - подчеркнул Мариуш Йоп в интервью sovsport.ru.
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