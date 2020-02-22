Глава Башкирии после совещания сел в гоночную машину

Сегодня, 22 февраля, в Самарской области глава Башкирии Радий Хабиров вместе с полпредом президента России в ПФО Игорем Комаровым и главами регионов Приволжского округа прокатился на гоночных версиях автомобилей LADA Vesta Sport.

Поездка по маршруту легендарной «Гонки чемпионов» (это состязание с участием 16 сильнейших автоспортсменов страны прошло в этом году в Тольятти) на ледовой трассе испытательного полигона АО «АВТОВАЗ». Гонка представляла собой серию заездов по два автомобиля на дистанции 2,5 км. Дорожки при этом расходятся после первого поворота, пересекаются через виадук и опять сходятся.