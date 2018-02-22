Лыжник из России усомнился в обвинении в допинге со стороны француза

Некоторые СМИ сообщили, что французский лыжник Морис Манифик в своем интервью предположил, что трехкратный призер Олимпиады, спортсмен из России Денис Спицов мог употреблять допинг.

Как написала газета «Известия», россиянин не поверил в подлинность цитаты французского коллеги.

Спицов заявил, что это, скорее всего, просто провокация или ошибка в переводе. И добавил, что, по его мнению, Морис Манифик не мог сказать что-то подобное.

Манифик, чья команда стала третьей на Олимпиаде в Пхёнчхане, высказал сомнения по поводу «чистоты» российского спортсмена после завоевания Денисом Спицовым и Александром Большуновым серебряных медалей.

Француз сказал, что не удивлен результатами Спицова в Корее, и что тот показывал сильные результаты последние несколько недель. Также Манифик добавил, что нужно посмотреть, всплывут лик какие-нибудь истории спустя четыре года.