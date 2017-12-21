Уфимский «Салават Юлаев» проиграл на выезде в Сочи

Команда Вестерлунда продолжает балансировать на краю пропасти.

Уфимский «Салават Юлаев» потерпел очередное поражение. На этот раз обидчиками дружины Эркки Вестерлунда выступил ХК «Сочи». Матч, который юлаевцы проводили в рамках выездной серии закончился со счётом 1:2 в пользу сочинцев. Первая шайба в ворота Бена Скривенса влетела через 40 секунд после вбрасывания, финский защитник хозяев площадки Юрки Йокапакка несильно набрасывал на пятачок ворот от синей линии, надеясь на то, что кто-то из партнёров подставит клюшку, но этого не потребовалось.

Через 14 минут первое звено уфимцев неплохо разобралось с защитой хозяев и Кемпайнен забросил шайбу в пустые ворота сочинцев. Тренерский штаб попросил арбитров посмотреть видеоповтор на предмет положения вне игры, после чего взятие ворот было отменено.

В следующий раз цифры на табло изменились уже в середине второго периода. Павел Падакин получивший шайбу от партнеров без труда обыграл голкипера уфимцев. Пропущенной шайбе предшествовала ошибка Бена Скривенса.

В третьем периоде уфимцам всё же удалось распечатать ворота Константина Барулина. В результате быстрой атаки шайбу мощным броском с пятака в ворота буквально вколотил Энвер Лисин, в ассистенты записали Артёма Федорова.

В оставшиеся восемь с половиной минут уфимцы так и не смогли сравнять счёт, даже несмотря на то, что целую минуту играли вшестером против пятерых.

После матча главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд, назвал причиной поражения хорошую игру вратаря хозяев Константина Барулина.

- Поздравляю «Сочи» с победой. У нас было плохое начало, но мы лучше сыграли во втором и третьем периодах. Создали много моментов, но не сумели забить, и вратарь «Сочи» сыграл хорошо, - приводит слова Вестерлунда «Чемпионат».

«Салават Юлаев» продолжает балансировать на границе первой восьмерки в турнирной таблице Восточной конференции, в активе команды 61 очко, ближайшие преследователи «Сибирь» и «Амур» отстают от уфимцев на 4 очка, но хабаровчан есть ещё две игры в запасе.