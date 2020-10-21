Зидан пообещал еще раз выиграть Лигу чемпионов вместе с мадридским «Реалом»

«Мы знаем, кто мы и чего хотим, – заявил Зидан на пресс-конференции накануне стартового матча в Лиге чемпионов против украинского «Шахтера». – Важно быть готовыми к Лиге чемпионов. Мы постараемся выиграть турнир, но мы далеко не единственные желающие добиться такого успеха. Будет трудно, в этом нет никаких сомнений. Но когда ты побеждаешь, тебе всегда приходится преодолевать трудности.