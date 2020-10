Зидан пообещал еще раз выиграть Лигу чемпионов вместе с мадридским «Реалом»

Ранее испанский клуб становился лучшим в Европе под руководством французского тренера в 2016, 2017 и 2018 годах.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что задача клуба на нынешний сезон – выиграть Лигу чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт», цитируя испанскую прессу. «Мы знаем, кто мы и чего хотим, – заявил Зидан на пресс-конференции накануне стартового матча в Лиге чемпионов против украинского «Шахтера». – Важно быть готовыми к Лиге чемпионов. Мы постараемся выиграть турнир, но мы далеко не единственные желающие добиться такого успеха. Будет трудно, в этом нет никаких сомнений. Но когда ты побеждаешь, тебе всегда приходится преодолевать трудности. У нас большие ожидания от нынешнего розыгрыша». На групповой стадии «Реал» сыграет в одной группе с «Шахтером», миланским «Интером» и менхенгладбахской «Боруссией». Игра «Реал» – «Шахтер» состоится в Мадриде 21 октября.

