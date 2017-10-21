Эксперт о матче "СКА-Хабаровск" - "Уфа": возможна ничья

Сегодня в 13.30 начнется матч чемпионата России, в котором СКА-Хабаровск на своем поле будет принимать Уфу. Эксперт WhoScored Джоэл Аморим делится с нами своим прогнозом на матч СКА-Хабаровск – Уфа.

- "СКА-Хабаровск" выиграл только один из последних шести матчей, - отмечает эксперт. - В минувшем туре он потерпел поражение в Москве в матче против Динамо со счетом 0:2. Сейчас команда находится в зоне вылета, расположившись на предпоследнем месте. "Уфа", в свою очередь, одержала победу над московским "Локомотивом", поэтому очевидно, что команда подходит к этому матчу с хорошей мотивацией. Сложно отдать кому-то предпочтение в этом матче, и эксперт не исключает возможность ничейного исхода (коэффициент 3.00)