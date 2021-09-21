Олимпийский чемпион Тищенко отдает предпочтение Усику в бою с Джошуа

Олимпийский чемпион Тищенко отдает предпочтение Усику в бою с Джошуа
Олимпийский чемпион Тищенко отдает предпочтение Усику в бою с Джошуа
Сегодня, 19:35СпортФото: pxhere.com
Поединок состоится в Лондоне в ночь на 26 сентября (мск).

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко в бою за звание чемпиона мира между Александро Усиком и Энтони Джошуа отдает предпочтение украинцу.

«Я ожидаю интересного боя. Вполне возможно, нас ждет неожиданная развязка, но, честно говоря, я больше верю в победу Энтони Джошуа. Хотя, безусловно, буду поддерживать Александра. Во-первых, он славянин; во-вторых, мне больше симпатизирует именно его стилистика ведения боя, да и как человек он неплох», - приводит слова Алексея «Советский спорт».

Напомним, что поединок состоится в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября.

За карьеру в профессиональном боксе на счету Усика 18 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения. Джошуа имеет в своем активе 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

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