Олимпийский чемпион Тищенко отдает предпочтение Усику в бою с Джошуа

«Я ожидаю интересного боя. Вполне возможно, нас ждет неожиданная развязка, но, честно говоря, я больше верю в победу Энтони Джошуа. Хотя, безусловно, буду поддерживать Александра. Во-первых, он славянин; во-вторых, мне больше симпатизирует именно его стилистика ведения боя, да и как человек он неплох», - приводит слова Алексея «Советский спорт».