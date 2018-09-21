Хабиб vs Макгрегор: кто победит? Прогноз Венера Галиева из Башкирии
6 октября, в Лас-Вегасе, состоится cамый ожидаемый турнир года в смешанных единоборствах - UFC-229.
Главным боем вечера станет противостояние между лучшими легковесами мира на данный момент, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и эпатажным ирландцем Коннором Макгрегором. Каким получится бой и кто в нем победит, в эксклюзивном интервью для Медиакорсети рассуждает лучший боец смешанных единборств в истории Башкирии Венер Галиев.
- Итак, Венер, весной этого года, после того как Хабиб взял пояс UFC, ты сказал мне, что его бой с Макгрегором все равно когда-нибудь состоится. Но многие в это не верили...
- А я верил. Потому что это самые топовые бойцы на сегодня в легком весе. Коннор потерял пояс UFC, и он хочет его вернуть. А у Хабиба к ирландцу много вопросов. Этот бой назревал давно, и вот наконец-то он состоится.
- Теперь, когда уже известна дата проведения боя, а накануне состоялась огненная пресс-конференция бойцов, насколько сильно лично ты ждешь встречи Коннора с Хабибом?
- Лично для меня это самый ожидаемый бой на сегодняшний день. Да и для миллионов других поклонников смешанных единоборств. Думаю, с этим поспорить будет сложно. Так что я, как и многие, жду этого боя.
- На пресс-конференции Коннор довольно много и беспрерывно оскорблял Хабиба, прошелся по его отцу и даже по всему Дагестану. Такой фееричный трэшток со стороны Коннора для кого будет полезен? Для ирландца, который, кажется просто храбрится, или для Хабиба, который внешне был совершенно невозмутим?
- Я саму пресс-конференцию не смотрел. Но если такое было, я думаю Хабиба это задело. Тем более ирландец по отцу прошелся. Не знаю, в голову Хабиба не влезешь, но задача у Коннора перед боем явно была это сделать. И это он умеет делать лучше других. Однако, думаю, Хабиб сохранит концентрацию. И я надеюсь на это. Он не подастся на провокации.
- По твоим ожиданиям, каким получится бой? Что от него ждать и как будут действовать бойцы?
- Шансы есть у обоих. То, что будет делать Хабиб - понятно. Он будет делать акцент на борьбу, работу в партере. Сейчас он прибавил в ударной технике. А вот как будет действовать Коннор, для меня загадка. Вроде бы он чемпион в двух весах. Но до сих пор непонятно, как он этого достиг. Может он такой везунчик. До сих пор не понимаю, как он выигрывает.
Взять его бои с Нэйтом Диасом. В них он вроде бы показал свой уровень. И по моему мнению, Коннор их проиграл. Но с Хабибом Диас не идет ни в какое сравнение. Диас может как ударник получше, но в борьбе уступает.
Поэтому, все зависит от того, как будет действовать Коннор. Мне кажется, что он может выиграть только в первых двух раундах и только нокаутом. Если бой затянется, то там будет доминировать только Хабиб. И, возможно, он победит по очкам, либо сделает болевой или удушающий.
- Так кто же победит? Твой прогноз на бой.
- Больше шансов, конечно, у Хабиба. Все-таки борьба имеет большое значение. Кто больше борется, у того шансов всегда больше. Поэтому процентов 70 отдаю за Хабиба. Коннор, повторюсь, возьмет максимум первые два раунда, если, конечно, Хабиб его не сделает раньше.
- Один из популярных российских спортивных интернет-ресурсов провел опрос о том, как завершится бой. Многие поставили на досрочную победу Коннора. В подобный исход в исполнении Хабиба верят чуть меньше проголосовавших. Тебя это не удивляет?
- Многие до сих пор под впечатлением, как до этого выигрывал свои бои Коннор. Это не забывается. Делал он это красиво, тут не придерешься. Ирландец много побеждал нокаутом, и в этом его шансы в предстоящем бою.
- На днях Хабибу исполнилось 30 лет. Его отец как-то сказал, что карьера сына в смешанных единоборствах завершится в 31-32 года. Неужели так и произойдет?
- Вполне может быть. Все дело в мотивации. Это ведь очень тяжелая работа. Сгонка веса, тренировки, сами бои. Тем более Хабиб в своей карьере заработал достаточно денег, и мотивации заработать больше у него уже не будет. У него есть вызов - победить бойца, которого не побеждал. В принципе в этом поединке у каждого есть мотивация. Если Коннор выиграет - он вернет себе пояс. Если Хабиб, то наш боец останется не побежденным.
Напомним, бой между Коннором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе. Ориентировочно в 9-30 утра по уфимскому времени.
В активе россиянина 26 поединков и ни одного поражения. Макгрегор имеет в своем активе 21 победу и три поражения. При этом уровень соперников у Макгрегора был более серьезный. Из бойцов, которых принято называть топами, Нурмагомедов побеждал Рафаэля дос Аньоса и Эдсона Барбозу. Макгрегор же – Макса Холлоуэя, Дастина Порье, Чеда Мендеса, Жозе Алдо, Нейта Диаса, Эдди Альвареса.
П.С. В своем инстаграмме Хабиб Нурмагомедов разместил фото с пресс-конференции, так называемую дуэль взглядов, под которым он написал: "Всех алкоголиков ждет одна участь", намекая на Коннора. За несколько минут до этого, ирландец предлагал россиянину выпить виски, которое он производит. Хабиб отказался.
Всех алкоголиков ждёт одна участь. All alcoholics will have the same end. #wewillsee #победатолькоотВсевышнего
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)
Справка. Коннор Макгрегор
Прозвище: The Notorious (рус. Печально известный)
Гражданство: Ирландия
Дата рождения: 14 июля 1988 (30 лет)
Место рождения: Дублин, Ирландия
Проживание: Дублин, Ирландия
Рост: 175 см
Весовая категория: Полулёгкий вес (до 66 кг)
Лёгкий вес: (до 70,3 кг)
Полусредний вес: (до 77 кг)
Размах рук: 188 см
Карьера: 2008 — наст. время
Команда: traight Blast Gym — Ireland
Тренеры: Джон Кавана, Сергей Пикульский
Стиль: бокс, тхэквондо, капоэйра, карате, кикбоксинг
Степень мастерства: коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу
Статистика в смешанных единоборствах:
Боёв: 24
Побед: 21
- нокаутом 18
- сдачей 1
- решением 2
Поражений 3
- сдачей 3
Справка: Хабиб Нурмагомедов
Прозвище: Орёл (англ. The Eagle)
Гражданство: Россия
Дата рождения: 20 сентября 1988 (30 лет)
Место рождения: Сильди, Цумадинский район, Дагестанская АССР, СССР
Проживание: Махачкала, Дагестан, Россия, Сан-Хосе, Калифорния, США
Рост: 178 см
Весовая категория: Полусредний вес (2008-2011)
Лёгкий вес: (2012-н. в)
Карьера: 2008 г. — н. в.
Команда: American Kickboxing Academy[d]
Тренер: Абдулманап Нурмагомедов , Хавьер Мендес (AKA)
Стиль: боевое самбо, вольная борьба, дзюдо, грепплинг
Степень мастерства: МСМК по боевому самбо
Статистика в смешанных единоборствах:
Боёв: 26
Побед: 26
- нокаутом 8
- сдачей 8
- решением 10