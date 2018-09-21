Хабиб vs Макгрегор: кто победит? Прогноз Венера Галиева из Башкирии

Главным боем вечера станет противостояние между лучшими легковесами мира на данный момент, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и эпатажным ирландцем Коннором Макгрегором. Каким получится бой и кто в нем победит, в эксклюзивном интервью для Медиакорсети рассуждает лучший боец смешанных единборств в истории Башкирии Венер Галиев.

- Итак, Венер, весной этого года, после того как Хабиб взял пояс UFC, ты сказал мне, что его бой с Макгрегором все равно когда-нибудь состоится. Но многие в это не верили...

- А я верил. Потому что это самые топовые бойцы на сегодня в легком весе. Коннор потерял пояс UFC, и он хочет его вернуть. А у Хабиба к ирландцу много вопросов. Этот бой назревал давно, и вот наконец-то он состоится.

- Теперь, когда уже известна дата проведения боя, а накануне состоялась огненная пресс-конференция бойцов, насколько сильно лично ты ждешь встречи Коннора с Хабибом?

- Лично для меня это самый ожидаемый бой на сегодняшний день. Да и для миллионов других поклонников смешанных единоборств. Думаю, с этим поспорить будет сложно. Так что я, как и многие, жду этого боя.

- На пресс-конференции Коннор довольно много и беспрерывно оскорблял Хабиба, прошелся по его отцу и даже по всему Дагестану. Такой фееричный трэшток со стороны Коннора для кого будет полезен? Для ирландца, который, кажется просто храбрится, или для Хабиба, который внешне был совершенно невозмутим?

- Я саму пресс-конференцию не смотрел. Но если такое было, я думаю Хабиба это задело. Тем более ирландец по отцу прошелся. Не знаю, в голову Хабиба не влезешь, но задача у Коннора перед боем явно была это сделать. И это он умеет делать лучше других. Однако, думаю, Хабиб сохранит концентрацию. И я надеюсь на это. Он не подастся на провокации.

- По твоим ожиданиям, каким получится бой? Что от него ждать и как будут действовать бойцы?

- Шансы есть у обоих. То, что будет делать Хабиб - понятно. Он будет делать акцент на борьбу, работу в партере. Сейчас он прибавил в ударной технике. А вот как будет действовать Коннор, для меня загадка. Вроде бы он чемпион в двух весах. Но до сих пор непонятно, как он этого достиг. Может он такой везунчик. До сих пор не понимаю, как он выигрывает.

Взять его бои с Нэйтом Диасом. В них он вроде бы показал свой уровень. И по моему мнению, Коннор их проиграл. Но с Хабибом Диас не идет ни в какое сравнение. Диас может как ударник получше, но в борьбе уступает.

Поэтому, все зависит от того, как будет действовать Коннор. Мне кажется, что он может выиграть только в первых двух раундах и только нокаутом. Если бой затянется, то там будет доминировать только Хабиб. И, возможно, он победит по очкам, либо сделает болевой или удушающий.

- Так кто же победит? Твой прогноз на бой.

- Больше шансов, конечно, у Хабиба. Все-таки борьба имеет большое значение. Кто больше борется, у того шансов всегда больше. Поэтому процентов 70 отдаю за Хабиба. Коннор, повторюсь, возьмет максимум первые два раунда, если, конечно, Хабиб его не сделает раньше.

- Один из популярных российских спортивных интернет-ресурсов провел опрос о том, как завершится бой. Многие поставили на досрочную победу Коннора. В подобный исход в исполнении Хабиба верят чуть меньше проголосовавших. Тебя это не удивляет?

- Многие до сих пор под впечатлением, как до этого выигрывал свои бои Коннор. Это не забывается. Делал он это красиво, тут не придерешься. Ирландец много побеждал нокаутом, и в этом его шансы в предстоящем бою.

- На днях Хабибу исполнилось 30 лет. Его отец как-то сказал, что карьера сына в смешанных единоборствах завершится в 31-32 года. Неужели так и произойдет?

- Вполне может быть. Все дело в мотивации. Это ведь очень тяжелая работа. Сгонка веса, тренировки, сами бои. Тем более Хабиб в своей карьере заработал достаточно денег, и мотивации заработать больше у него уже не будет. У него есть вызов - победить бойца, которого не побеждал. В принципе в этом поединке у каждого есть мотивация. Если Коннор выиграет - он вернет себе пояс. Если Хабиб, то наш боец останется не побежденным.

Напомним, бой между Коннором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе. Ориентировочно в 9-30 утра по уфимскому времени.

В активе россиянина 26 поединков и ни одного поражения. Макгрегор имеет в своем активе 21 победу и три поражения. При этом уровень соперников у Макгрегора был более серьезный. Из бойцов, которых принято называть топами, Нурмагомедов побеждал Рафаэля дос Аньоса и Эдсона Барбозу. Макгрегор же – Макса Холлоуэя, Дастина Порье, Чеда Мендеса, Жозе Алдо, Нейта Диаса, Эдди Альвареса.

П.С. В своем инстаграмме Хабиб Нурмагомедов разместил фото с пресс-конференции, так называемую дуэль взглядов, под которым он написал: "Всех алкоголиков ждет одна участь", намекая на Коннора. За несколько минут до этого, ирландец предлагал россиянину выпить виски, которое он производит. Хабиб отказался.

Справка. Коннор Макгрегор

Прозвище: The Notorious (рус. Печально известный)

Гражданство: Ирландия

Дата рождения: 14 июля 1988 (30 лет)

Место рождения: Дублин, Ирландия

Проживание: Дублин, Ирландия

Рост: 175 см

Весовая категория: Полулёгкий вес (до 66 кг)

Лёгкий вес: (до 70,3 кг)

Полусредний вес: (до 77 кг)

Размах рук: 188 см

Карьера: 2008 — наст. время

Команда: traight Blast Gym — Ireland

Тренеры: Джон Кавана, Сергей Пикульский

Стиль: бокс, тхэквондо, капоэйра, карате, кикбоксинг

Степень мастерства: коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу

Статистика в смешанных единоборствах:

Боёв: 24

Побед: 21

нокаутом 18

сдачей 1

решением 2

Поражений 3

сдачей 3

Справка: Хабиб Нурмагомедов

Прозвище: Орёл (англ. The Eagle)

Гражданство: Россия

Дата рождения: 20 сентября 1988 (30 лет)

Место рождения: Сильди, Цумадинский район, Дагестанская АССР, СССР

Проживание: Махачкала, Дагестан, Россия, Сан-Хосе, Калифорния, США

Рост: 178 см

Весовая категория: Полусредний вес (2008-2011)

Лёгкий вес: (2012-н. в)

Карьера: 2008 г. — н. в.

Команда: American Kickboxing Academy[d]

Тренер: Абдулманап Нурмагомедов , Хавьер Мендес (AKA)

Стиль: боевое самбо, вольная борьба, дзюдо, грепплинг

Степень мастерства: МСМК по боевому самбо

Статистика в смешанных единоборствах:

Боёв: 26

Побед: 26