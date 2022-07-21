Мостовой назвал ужасом то, что случилось с Пиняевым на тренировке

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой дал комментарий относительно того, что полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву стало плохо во время тренировки. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Спорт-Экспресс».
По мнению прославленного игрока, это ужасно, что такие ситуации случаются у 17-летнего игрока. Мостовой призвал Сергея серьезно отнестись к произошедшему и пройти углубленное обследование в медицинском учреждении.
Ранее приводилась информация, что футболисту был диагностирован пневмоторакс, приводящий к коллапсу легкого.
Добавим, что в стартовавшем сезоне чемпионата России Пиняев принял участие в матче против «Оренбурга», в котором самарская команда одержала победу со счетом 4:2.
В прошлом году «КС» финишировали на восьмой позиции РПЛ.