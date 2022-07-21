Мостовой назвал ужасом то, что случилось с Пиняевым на тренировке

Мостовой назвал ужасом то, что случилось с Пиняевым на тренировке

Мостовой назвал ужасом то, что случилось с Пиняевым на тренировке

Вчера, 18:46
Спорт
Фото: pxhere.com
Хавбек «Крыльев Советов» почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу.

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой дал комментарий относительно того, что полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву стало плохо во время тренировки. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Спорт-Экспресс».

По мнению прославленного игрока, это ужасно, что такие ситуации случаются у 17-летнего игрока. Мостовой призвал Сергея серьезно отнестись к произошедшему и пройти углубленное обследование в медицинском учреждении.

Ранее приводилась информация, что футболисту был диагностирован пневмоторакс, приводящий к коллапсу легкого.

Добавим, что в стартовавшем сезоне чемпионата России Пиняев принял участие в матче против «Оренбурга», в котором самарская команда одержала победу со счетом 4:2.

В прошлом году «КС» финишировали на восьмой позиции РПЛ.

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