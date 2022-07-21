Мостовой назвал ужасом то, что случилось с Пиняевым на тренировке

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой дал комментарий относительно того, что полузащитнику «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву стало плохо во время тренировки. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Спорт-Экспресс».