ФК «Уфа» пригласил болельщиков посмотреть новую игровую форму клуба

Футбольный клуб «Уфа» совместно с телеканалом «Вся Уфа» пригласил болельщиков на презентацию игровой формы на новый сезон 2018/19. Ее представят футболисты уфимского клуба.

Имена футболистов пока не раскрываются. В прошлом году новую игровую форму представляли защитник Кэтэлин Карп и полузащитники Игорь Безденежных и Иван Обляков.

Также тогда на презентации присутствовал и главный тренер Сергей Семак. Можно предположить, что болельщики увидят нового главного тренера Сергея Томарова.