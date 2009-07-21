Домашние игры приносят уфимским футболистам только победы

Но начать нужно, все же, с упоминания о возможно самой лучшей игре «БИС-Динамо» в первом круге, когда уфимцы одержали первую выездную победу в чемпионате, да какую! Со счетом 6:1 в Дзержинске был повержен местный «Химик». Дублем в составе «связистов» отметился, пока что лучший бомбардир команды, Дмитрий Долбилин.

Старые раны

Приезд казанского «Рубина», пусть и второго по статусу, в столице Башкирии ожидали с интересом. В первую очередь, было любопытно, как «связисты» сыграют после разгрома в Дзержинске, да еще у себя дома, да еще и с не самым сильным соперником – татарстанский клуб занимает одно из последних мест в турнирной таблице. Но победить не удалось – вмешалась психология и старая рана – пропускать голы на первой минуте тайма.

Все основные события в игре стали развиваться после перерыва – уже на 46-й минуте казанец Бадяутдинов не стал нарушать традицию последних матчей в Уфе – «БИС-Динамо» обязательно пропускает первым. Но уже спустя тринадцать минут Вячеслав Ткачев счет сравнял и оставил своей команде целых полчаса на добычу трех очков.

Уфимские футболисты в эти минуты довольно много ошибались. После крупной выездной победы чувствовалась некоторая расхлябанность, преждевременная уверенность в положительном исходе встрече. Как верно заметил после игры наставник «связистов», его подопечные проиграли в психологическом аспекте. Возможно, на результат матча повлияли и не совсем удачные замены, произведенные самим Фахретдиновым. Они игру хозяев не усилили, а скорее ослабили. Как итог ничья – 1:1, что можно приравнять к неудачному исходу. Между тем, отметим, что башкирские футболисты играли в большинстве – за две желтых карточки на 51-й минуте был удален «рубинец» Валерий Соколов.

- Игры, как таковой, не было, поэтому комментировать особо нечего, - подвел итог встрече главный тренер «БИС-Динамо».

сказал следующее:

- Сейчас мы уже далеко не «мальчики для битья», которыми были в начале чемпионата, - говорит главный тренер «Рубина-2» Олег Стогов. - Мои ребята, которые раньше с мужиками-то не играли даже, продемонстрировали характер. Сегодняшняя игра показала, что в нашей лиге достойно играть можно с каждым.

Милицейская академия

Заключительный матч в первом круге «связисты» играли против абсолютно худшей команды дивизиона – «Академии» из Димитровграда.

Игра проходила в субботу в жаркий день, поэтому можно было ожидать, что люди предпочтут поездку на дачу или на природу походу на футбол. Таким образом, на «Динамо» собралось чуть более тысячи зрителей, неравномерно рассевшихся по трибуне. Ровными рядами стояли лишь сотрудники милиции, которые по традиции присматривали за порядком на стадионе.

С уверенностью можно сказать, что из тех, кто все же пришел на эти самые трибуны, большинство ждало разгромной победы над командой, которая не только замыкает таблицу зоны «Урал-Поволжье», но и в которой самыми возрастными игроками являются два 21-летних игрока! Большинству же и двадцати от роду нет.

Со стартовым свистком молодые гости начали ожидания оправдывать – уже на третьей минуте гол в свои ворота забил димитровградец Евгений Жихарев. На табло уфимского стадиона сменился лишь счет – 1:0 в пользу хозяев, а вот в авторы забитого мяча никто записан не был. Спустя двадцать с небольшим минут гости усилиями Иванникова отыгрались. Непростительную ошибку допустил вратарь «динамовцев» Виталий Водопьянов. Выйдя на летящий мяч и громко крикнув: «Я!», что означало, что именно вратарь должен ловить мяч, а все защитники должны были расступиться. Защитники-то в итоге расступились, но вот Водопьянов мяч как следует не поймал и в итоге был забит обидный гол. Зато чуть позже Ткачев, забивающий во второй домашней игре подряд, вывел-таки «бисовцев» вперед перед самым перерывом – 2:1.

Второй тайм прошел очень динамично – футболисты много бегали с мячом и без него, что порой приводит к безголевым результатам ввиду преждевременной усталости, но голы в этой встрече и не думали заканчиваться. Сначала гости на 60-й минуте после ошибки оборонительной линии «БИС-Динамо» счет сравняли, но спустя всего семь минут один из лучших игроков полузащиты уфимцев, Владимир Лазарев, забил победный мяч – 3:2 и непростая победа хозяев в итоге. После игры счастливые уфимские милиционеры даже выбежали фотографировать друг друга на счастливом для «связистов» газоне стадиона «Динамо».

Главный тренер «Академии» Игорь Родькин не скрывал неудовлетворенности результатом:

- Хорошая игра получилась для болельщиков. Нас сломал автогол – вот он точно в наши планы никак не входил. Отмечу вратаря соперника Водопьянова – по-настоящему спас свою команду и удержал для нее победный счет.

А вот главный тренер «БИС-Динамо» Флер Фахретдинов не скрывал неудовлетворенности игрой:

- Я предполагал, что последние две игры перед перерывом будут очень тяжелыми. Так и получилось. Рад за три очка, но не удовлетворен показанной игрой. Работы у нас еще непочатый край. Сегодня нам повезло! Но в целом результатом первого круга – шестым местом, я пока удовлетворен.