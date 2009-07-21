Новости
Аналитика
Фотофакт
Карточки
Интервью
Подробно
Медиаланч
Мнения
Видео
Персоны
Тесты
Спецпроекты
Домашние игры приносят уфимским футболистам только победы
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Домашние игры приносят уфимским футболистам только победы

21 июля 2009, 19:03Спорт
Читайте
также
Мусорная реформа в Башкирии: главное
Танцы с бубном вокруг памятника Рудольфу Нурееву в Уфе: кто установит, где и зачем
Три месяца транспортной реформы в Уфе: Обсуждать планы с уфимцами не обязательно