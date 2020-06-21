«Уфа» вырвала победу у «Тамбова» на последних минутах матча

Cегодня, 21 июня, ФК «Уфа» в домашней игре обыграл «Тамбов».

В первом тайме хозяева поля доминировали, и заработали пенальти на 19-й минуте матча. Его реализовал Даниил Фомин. Чуть позже судья удалил игрока гостей Тетрашвили. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу «Уфы».

Вторая половина игры началась с атак гостей, хотя они и были в меньшинстве. Одна из них стала результативной. До конца основного времени на табло светились цифры 1:1.

Тренерский штаб «Уфы» сделал двойную замену, Гиоргобиани и Терентьев вышли на поле, и это принесло результат. Уже в добавленное время после углового Николай Гиоргобиани головой забивает победный гол. 2:1 — «Уфа» побеждает.

Напомним, что матч «Уфа» — «Тамбов» едва не сорвался из-за коронавируса. Сразу несколько ведущих спортивных изданий страны сообщили о подтвержденном коронавирусе у одного из игроков «Уфы».