Тест одного из футболистов «Уфы» на коронавирус дал положительный результат, сообщил «Спорт-Экспресс» 20 июня. Инофрмацию также опубликовали РИА Новости и другие федеральные издания. При этом имя игрока не упоминается. Отметим, что матч должен состояться уже сегодня, 21 июня.

«Уфа» должна провести матч 23-го тура РПЛ с «Тамбовом» в 23-м туре «Тинькофф Российской премьер-лиги».

При этом председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов опроверг слухи о том, что у одного из игроков подтвердился коронавирус.

По его словам, которое процитировало издание Башинформ, подобная информация не более чем провокация, целью которой является «опозорить российский футбол», а источники информации он назвал «мутными».

«Кто-то хочет, чтобы „Уфа“ сыграла мальчиками. Уверенно и твердо всем говорю, что этого не будет. Поскольку футболисты „Уфы“ в прекрасной форме и по состоянию здоровья, и в спортивном плане. Завтра будет хорошая, интересная игра, в которой убедительную победу одержит та команда, которая сейчас сильнее», — прокомментировал Ростислав Мурзагулов.

Напомним, 17 июня команда «Ростова» сообщила о шести случаях заражения коронавирусной инфекцией, тогда команда в полном составе была вынуждена уйти на карантин. «Ростов» не смог сыграть основным или молодежным составом из-за карантина. Вратарь, защищавший ворота ФК «Ростов», 17-летний Денис Попов стал рекордсменом по числу отраженных мячей: на его счету 15 сейвов.