Экс-юлаевец Василевский вошел в ТОП-3 вратарей НХЛ

Воспитанник уфимского хоккея вошел в число трех финалистов в борьбе за приз лучшему вратарю сезона - Везина Трофи.

Приз достался финскому вратарю "Нэшвил Предаторз" Пекка Ринне. В голосовании ему противостояли Коннор Хеллебак ("Виннипег Джетс") и наш Андрей Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг").

В итоге предпочтение было отдано Ринне, который провел впечатляющий сезон. 36-летний Ринне занял третье место в лиге с 42 победами, уступив Хеллебаку и Василевскому, которые выиграли по 44 раза, и помог "Предаторз" впервые в истории завоевать Президентский кубок и установить командные рекорды по числу побед (53) и очков (117). Его восемь шатаутов стали клубным рекордом, по этому показателю он разделил первое место в лиге с Василевским.

23-летний Василевский помог "Лайтнинг" стать лучшей командой Восточной конференции (54-23-5, 113 очков) и провести лучший сезон в клубной истории. Он стал 12-м вратарем в истории НХЛ, ставшим лидером лиги по числу побед до наступления 24-летия.

Последним был Кэри Прайс из "Монреаль Канадиенс" в сезоне 2010-11.

Василевский завершил сезон с процентом сэйвов 92,0 и коэффициентом надежности 2,62 гола за матч. С 9 по 30 октября он установил клубный рекорд, выиграв девять матчей подряд.