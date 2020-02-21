Неймар назвал имена лучших футболистов современности

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Футболист из Бразилии, нападающий клуба «ПСЖ» (Франция) Неймар огласил свой рейтинг лучших игроков современности.
Об этом стало известно 20 февраля, сообщает газета «Известия».
Неймара в числе лучших назвал Лионеля Месси («Барселона»), Луиса Суареса («Барселона»), Килиана Мбаппе («ПСЖ»), Поля Погбу («Манчестер Юнайтед») и Эдена Азара («Реал»).
Помимо этого, футболист отметил, что хотел бы поучаствовать в прощальном матче Роналду за сборную Бразилии. Эта игра состоялась 7 июня 2011 года. Неймар также выразил желание играть в команде с Зиданом, Ибрагимовичем и Ромарио.
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