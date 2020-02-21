Неймар назвал имена лучших футболистов современности

Помимо этого, футболист отметил, что хотел бы поучаствовать в прощальном матче Роналду за сборную Бразилии. Эта игра состоялась 7 июня 2011 года. Неймар также выразил желание играть в команде с Зиданом, Ибрагимовичем и Ромарио.