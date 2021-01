Переход нападающего из «Спартака» в итальянский клуб должен быть оформлен в ближайшее время.

Александр Кокорин подтвердил, что в ближайшее время станет игроком итальянской «Фиорентины». «Я уже практически игрок «Фиорентины», – цитирует «Советский спорт» интервью Кокорина для телеканала «Матч ТВ». – Осталось пройти кое-какие моменты: медосмотр и подписание контакта». По информации итальянской прессы, флорентийский клуб заплатит «Спартаку» около 5 миллионов евро за переход 29-летнего Кокорина.

