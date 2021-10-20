Sports.ru и видеосервис Wink возвращают на экраны лучший год российского футбола

«2008-й, кажется, лучший год в истории российского футбола, потому что кроме нашей сборной великолепно выступил еще и “Зенит”, “убравший” таких европейских лидеров как “Вильярреал”, “Марсель”, “Байер”, “Баварию”, “Рейнджерс”, а потом и “Манчестер Юнайтед”. Победы в битвах за Кубок и Суперкубок УЕФА остаются высшими достижениями для российского клубного футбола. Поэтому неудивительно, что вокруг этого сложилась классная история. Тем не менее, ностальгия — далеко не единственная тема, вокруг которой мы собираемся позиционировать свои проекты на рынке. Наша задача — представить большую “витрину” увлекательного и полезного контента о спорте, причем в самых разных форматах, где будет место не только былой славе, но и ответам на актуальные вопросы, вызывающие общественный резонанс, возможно даже появятся художественные проекты. Ну а пока мы надеемся, что наш фильм завоюет свою аудиторию и станет хорошей мотивацией для “Зенита” в ближайших играх Лиги чемпионов с “Ювентусом”. Хотя бы для того, чтобы было о чем снять фильм 13 лет спустя», — сказал Chief Revenue Officer Sports.ru Евгений Коврин.