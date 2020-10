Бывший защитник «Зенита» Максим Боков оценил шансы сине-бело-голубых в игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Напомним, что встреча между клубами состоится 20 октября в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:55 мск.

«Перспективы у питерцев в этом противостоянии хорошие, так что есть все шансы на победу. Здесь главное не дать слабину и не пропустить быстрый гол. Но думаю, что в первой игре, еще и на своем поле, проблем быть не должно. Мне кажется, что петербуржцы побегут вперед с начала матча, а после забитого гола войдут в режим ожидания и попытаются держаться плотнее», – цитирует Бокова «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.

