«Агидель» начала домашние матчи с СКСО с разгромной победы

Сегодня днём уфимская «Агидель» провела свой первый домашний матч против «Сборной команды Свердловской области» из Екатеринбурга в рамках регулярного чемпионата ЖХЛ сезона 2018/19, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Игра завершилась разгромом гостей. В первом периоде уфимки забили трижды, во втором – забросили пять шайб в ворота соперника, в третьем периоде – еще четыре. Свердловчанки ответили единственной шайбой в конце игры. 11:1 – с таким счетом уфимки разгромили СКСО.

Елизавета Роднова оформила покер, а другие голы забили Анна Шибанова, Алена Миллс, Екатерина Лебедева, Алёна Зубкова, Мария Тюганкина, Полина Лучникова и Илона Маркова.

Завтра, 21 октября, «Агидель» и СКСО проведут между собой второй матч. Начало игры во Дворце спорта (ул. Р. Зорге, 41) в 13:00, вход – свободный.