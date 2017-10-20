«Салават Юлаев» сразится с екатеринбургским «Автомобилистом»

Команды сыграют на уфимском стадионе. Матч можно будет увидеть в прямом эфире.

Сегодня вечером хоккейная команда «Салават Юлаев» открывает последнюю домашнюю серию игр октября. В 19.00 начнется прямая трансляция матча с екатеринбургским «Автомобилистом» на телеканалах БСТ и КХЛ ТВ.

Свой прогноз дал известный в прошлом защитник национальной сборной России, а также столичных клубов «Крылья Советов», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», уфимского «Салавата Юлаева», череповецкой «Северстали» и подмосковного «Атланта» Леонид Канарейкин, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

- Встречаются примерно равные по составам команды. У «Салавата» существует серьезная проблема в связи с травмой, полученной форвардом Ильей Зубовым. «Забуксовало» второе звено, да и первое в последних играх потерялось. Вообще, Уфа находится не на своём месте в турнирной таблице. Жду упорный матч, в котором победят гости с разницей в одну шайбу, - сказал Леонид Канарейкин.