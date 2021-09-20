ФК «Локомотив» переезжает из Черкизово в Лужники

ФК «Локомотив» переезжает из Черкизово в Лужники
ФК «Локомотив» переезжает из Черкизово в Лужники
Сегодня, 00:05СпортФото: pxhere.com
Столичному футбольному клубу предстоит переезд из родного района Черкизова в Лужники. Данное решение объясняется тем, что домашняя арена «Локо» давно нуждается в обновлении.

Сообщается о негласном соглашении между администрацией Москвы, которой принадлежат «Лужники» и ФК «Локомотив», пишет infox.ru. Согласно этой договоренности, стадион передан в аренду на 49 лет.

Но, прежде чем осуществить переезд, клубу предстоит организовать информационную кампанию, которая объяснит, почему «Локо» покидает места своей боевой славы – ведь именно в Черкизово «железнодорожники» выросли и обрели успех, а также то, почему «РЖД-арена», построенная в 2002 году, признана устаревшей.

Как оказалось, стадион проектировался в то время, когда еще не было полного понимания о том, какой должна быть профессиональная футбольная арена. В итоге, «Локо» получил футбольный стадион с рядом недостатков и проблем.

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отметил, что вопрос о переезде прозвучал еще 12 лет назад, но тогда стадион считался еще новым. А сейчас, спустя почти 20 лет, вопрос замены уже не является скоропалительным. Сообщается, что район, скорее всего, будет продан под застройку, а саму арену построят в другом месте. Пока же дислокация клуба будет в Лужниках.

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