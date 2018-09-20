Фехтовальщики из Башкирии завоевали первые медали чемпионата Европы

В итальянском городе Терни проходит чемпионат Европы по фехтованию на колясках, на котором в составе российской сборной команды выступают и спортсмены из Башкирии – Тимур Хаматшин, Альберт Камалов и Никита Нагаев.

По итогам первого дня соревнований российские фехтовальщики завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.