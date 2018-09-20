Фехтовальщики из Башкирии завоевали первые медали чемпионата Европы
Вчера, 10:33СпортРустэм Башкирцев
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Победителями стали Альберт Камалов и Никита Нагаев.
В итальянском городе Терни проходит чемпионат Европы по фехтованию на колясках, на котором в составе российской сборной команды выступают и спортсмены из Башкирии – Тимур Хаматшин, Альберт Камалов и Никита Нагаев.
По итогам первого дня соревнований российские фехтовальщики завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
Никита Нагаев стал серебряным призером чемпионата Европы среди рапиристов в категории «А». Он уступил в финале своему соотечественнику Роману Федяеву. Альбер Камалов завоевал бронзу в соревновании рапиристов категории «В».
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