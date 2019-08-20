В Уфе пройдет спартакиада пенсионеров

Сегодня, 20 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы лава города Ульфат Мустафин напомнил, что в столице Башкирии с 24 по 27 августа пройдет VI Спартакиада пенсионеров России.

Ожидается, что в ней примут участие свыше 700 участников из 76 регионов и семи зарубежных стран.

В сборной Башкирии будут участвовать шестеро уфимцев, которым чиновники столичной мэрии пожелали успеха.

Интересно, что перед этой информации было сообщено об итогах корпоративных спортивных соревнований, в них победили только представители коммерческих структур.

- А где представители муниципальных предприятий? - удивился Ульфат Мустафин.