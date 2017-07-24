«Уфа» сыграла вничью в гостях с московским «Динамо»

Матч закончился со счетом 1:1.

«Уфа» забила в концовке первого тайма. Хотя уфимцы могли пропустить первыми. В середине тайма москвичи организовали опасную атаку, которая завершилась сильным ударом. Его Беленов отбил, но мяч отскочил Зотову. Он пробил примерно с двух метров в пустые ворота, но мяч пролетел выше ворот.

В конце первой половины игры Боян Йокич прорвался по левому флангу во вратарскую, отдал пас назад и подоспевший Ванек вколотил мяч в ворота Шунина. 1:0 – в пользу «Уфы», с таким счетом команды ушли на перерыв.

Во втором тайме на поле вышел Иван Обляков, он заменил автора гола Ванека.

На 87-й минуте Александр Зотов исправил свой промах первого тайма. Он успел на добивание, когда Беленов отбил опасный удар, и сравнял счет. Уже в добавленное время Иван Пауревич мог замкнуть подачу Слая с фланга и принести «Уфе» победу, но его удар головой пришелся рядом со штангой. Удар Стоцкого в самом конце матча также не стал победным, Шунин сумел его отразить.

1:1 – ничья в гостях, у «Уфы» 10 очков после этой игры и 7 место в турнирной таблице.

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