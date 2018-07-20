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Стадион «Нижний Новгород» пострадал из-за ливня
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Стадион «Нижний Новгород» пострадал из-за ливня

Сегодня, 17:25СпортЮлия Кононенко
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