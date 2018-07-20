Стадион «Нижний Новгород» пострадал из-за ливня

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В Нижнем Новгороде построенный к мундиалю стадион на 45 тысяч мест пострадал из-за обрушившегося на приволжскую столицу ливня.
Система ливневой канализации просто не справилась с таким объемом воды, сообщает RNS. Cейчас специалисты устраняют протечки.
Фирма-заказчик строительства арены утверждает, что переполненной оказалась вся городская система дренажа.
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