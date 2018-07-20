Сильвестр Игбун (Слай) продолжит карьеру в футбольном клубе «Уфа»
Уфимский клуб продлил с ним контракт еще на два года.
- Футбольный клуб «Уфа» и нигерийский нападающий Сильвестр Игбун продлили контракт, - сообщили в ФК «Уфа». - Срок нового трудового соглашения рассчитан на 2 года.
В «Уфе» Сильвестра Игбуна многие болельщики знают по его прозвищу – Слай. Он один из ключевых игроков команды, её мотор. Начинал с позиции полузащитника, теперь выполняет функции нападающего.
Слаю в этом году исполнится 28 лет. Сам он из Нигерии, профессиональную карьеру начал в местном футбольном клубе «Эбедэй», откуда в январе 2010 года перешел в датский «Мидтьюлланн». За эту команду Сильвестр в 164 матчах забил 47 мячей и отдал 30 голевых передач. В сезоне 2014/15 вместе с «Мидтьюлланн» стал чемпионом Дании и с 9-ю забитыми голами вошел в число самых забивных нападающих датской лиги. После чего и перешел в «Уфу».
В «Уфу» Слай пришел 13 июля 2015 года и отыграл три сезона. В сезоне 2015/2016 он сыграл 25 матчей и забил 4 гола в регулярном чемпионате. В сезоне 2016/2017 сыграл 24 матча и забил 3 гола. В сезоне 2017/2018 сыграл 26 матчей и забил 7 голов в чемпионате.