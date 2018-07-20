Сильвестр Игбун (Слай) продолжит карьеру в футбольном клубе «Уфа»

- Футбольный клуб «Уфа» и нигерийский нападающий Сильвестр Игбун продлили контракт, - сообщили в ФК «Уфа». - Срок нового трудового соглашения рассчитан на 2 года.

В «Уфе» Сильвестра Игбуна многие болельщики знают по его прозвищу – Слай. Он один из ключевых игроков команды, её мотор. Начинал с позиции полузащитника, теперь выполняет функции нападающего.

Слаю в этом году исполнится 28 лет. Сам он из Нигерии, профессиональную карьеру начал в местном футбольном клубе «Эбедэй», откуда в январе 2010 года перешел в датский «Мидтьюлланн». За эту команду Сильвестр в 164 матчах забил 47 мячей и отдал 30 голевых передач. В сезоне 2014/15 вместе с «Мидтьюлланн» стал чемпионом Дании и с 9-ю забитыми голами вошел в число самых забивных нападающих датской лиги. После чего и перешел в «Уфу».