Определился соперник «Уфы» по Лиге Европы

Соперником уфимской команды во втором квалификационном раунде Лиги Европы стал словенский «Домжале», сообщили в ФК «Уфа». Вчера, 19 июля, команда «Домжале» у себя дома сыграла с «Широки-Бриег» из Боснии вничью - 1:1.

После первого квалификационного раунда команда из Словении дважды сыграла с «Широки-Бриег» из Боснии - 2:2 и 1:1. Команда «Домжале» пробилась в следующий раунд за счет большего количества голов на выезде.

Первый матч еврокубка пройдет 26 июля в Уфе на стадионе «Нефтяник» в 19:00 местного времени. Билеты на первую в истории уфимского футбола игру в еврокубках появятся в продаже в ближайшие дни. Не зная соперника, просто даже напечатать билеты было невозможно, пояснили в уфимском футбольном клубе.