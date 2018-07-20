Форвард «Салавата Юлаева» Ткачев вызван в «Олимпийскую» сборную России
Сегодня, 17:52СпортРазиф АбдуллинФото: hcsalavat.ru
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Он выступит на турнире Sochi Open Cup.
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Форвард «Салавата Юлаева», 24-летний Владимир Ткачев, вызван в состав «Олимпийской» сборной России, которая примет участие в предсезонном турнире в Сочи, сообщается на официальном сайте ХК «Салават Юлаев».
Владимиру Ткачеву - 22 года, в прошлом сезоне в 26 играх за уфимский клуб он забил 5 шайб и отдал 8 голевых передач.
На «Sochi Open Cup» «Олимпийская» сборная России сыграет с такими клубами, как СКА, «Ак Барс», «Локомотив», «Куньлунь Ред Стар» и «Сочи».
Соревнования пройдут с 31 июля по 8 августа.
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