Вконтакте решили подсветкой чествовать победителей матчей ЧМ-2018

ВКонтакте меняет подсветку купола своей штаб-квартиры, Дома компании «Зингер», в честь победителей матчей чемпионата мира по футболу в Петербурге. 15 июня купол был окрашен в цвета флага Ирана, а 19 июня — в бело-сине-красный триколор в честь победы сборной России.

Любой пользователь может включить специальную вкладку, где на протяжении всего чемпионата мира собираются новости и фоторепортажи, интервью и аналитические статьи. В информационном блоке над футбольной лентой отображается счёт, а по клику пользователи могут ознакомиться с составами команд, турнирной таблицей, календарём игр, подробной статистикой и информацией об игроках.