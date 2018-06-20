В Москве трансляцию матча Россия–Египет смотрело около 2,5 млн человек
Сегодня, 00:45Спорт
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В Москве трансляцию матча Россия–Египет смотрело около 2,5 млн человекИгру сборной России против команды Египта, которая состоялась во вторник вечером в рамках ЧМ-2018, посмотрели порядка 2,5 млн москвичей.
Статистический подсчет провели специалисты компании Mediascope. Об этом 20 июня пишет газета «Известия».
Трансляцию футбольного матча с участием российской сборной вел телеканал «Россия 1». Победу в игре со счетом 3:1 одержали россияне. В Mediascope сообщили, что за ходом матча Россия — Египет следило 2 493 000 москвичей старше четырех лет.
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