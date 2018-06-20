Россия обыграла Египет и досрочно вышла в 1/8 финала ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге закончился матч Россия - Египет чемпионата мира по футболу.

Первый тайм команды отыграли без голов. Зато во второй половине матча россияне забили гол на первых минутах. После удара Зобнина в штрафную в сторону Дзюбы египтянин Ахмед Фатхи попадает в свои ворота. Автогол - и 1:0, счет открыт.

Затем короткую комбинацию на фланге разыгрывают Фернандес и Черышев, который доводит счет до 2:0 в пользу России. А позже отличается и Дзюба, который после длинного вертикального паса цепляется за мяч, в касание обрабатывает его и направляет мяч в ворота - 3:0.