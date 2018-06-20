Мэр Уфы: Достижения наших футболистов – это чудо в хорошем смысле слова

Сегодня, 20 июня, на утреннем оперативном совещании в администрации Уфы мэр города Ирек Ялалов поделился собственными впечатлениями от проходящего в стране футбольного мундиаля.

По его мнению, российская сборная преображается вместе со всей страной, а ее выступления на чемпионате - это уникальное событие для российского футбола.

Ирек Ялалов, говоря о футболе, был настроен на ностальгическую волну.

- У нас в зале есть люди, которые родились уже после последнего нашего выхода в плей-офф, - то есть 32 года назад, даже еще при Советском Союзе. Сколько мучились, сколько нервов истрепали за эти 32 года, но сейчас наш футбол начал преображаться, как и вся наша страна, - поделился мнением Ирек Ялалов.

Напомним, накануне сборная России одержала яркую победу над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Санкт-Петербурге со счётом 3:1.

Обратился глава города и к футбольным болельщикам, к которым относит и себя самого.

– Всего лишь 12-15 дней назад все болельщики так костерили нашу сборную, как только не называли. «Дрова ходячие» - это самое нежное название. И вот, пожалуйста – можем, если захотим! - подчеркнул Ирек Ялалов.

Пользуясь случаем, он вспомнил о заметных успехах футбольного клуба «Уфа».