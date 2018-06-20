ФК "Уфа" сыграет с болгарским ЦСКА и немецкой "Баварией-2"

Команда под руководством нового главного тренера Сергея Томарова скоро отправится в Австрию, где сыграет четыре контрольных матча.

Горожане будут базироваться в австрийском Леоганге с 24 июня по 6 июля. Пока команда тренируется в Уфе, где уже в 17.00 начнется жеребьевка и клуб узнает своего первого соперника во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Между тем стали известны команды, с которыми подопечные Томарова проведут контрольные матчи в Австрии в рамках тренировочных сборов.

27 июня уфимцы сыграют с ЦСКА (София, Болгария), 30 июня с "Университатя Крайова" (Румыния), 4 июля с "Ред Булл Зальцбург" (Австрия).