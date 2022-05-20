Стало известно, за что больше всего переживает Елена Буянова

Стало известно, за что больше всего переживает Елена Буянова
Стало известно, за что больше всего переживает Елена Буянова
20 мая, 08:26СпортФото: pixabay.com
Стало известно, за что больше всего переживает Елена Буянова в совместной работе с Аленой Косторной.

По информации "Советского спорта", ссылающегося на "РИА Новости", наставница фигуристки больше всего печется о ее здоровье. Напомним, что в канун декабрьского чемпионата России Косторная сломала одну руку, а уже в начале 2022 года - другую.

Первая травма не позволила ей принять участия в национальном первенстве, которое являлось отбором на Олимпийские игры в Пекине. В то же время спортсменка приняла решение сменить обстановку и ушла от Этери Тутберидзе к Буяновой.

Чемпионка Европы известна своим непростым характером: ранее она уже покидала "Хрустальный" со скандалом и какое-то время тренировалась под руководством Евгения Плющенко, однако затем приняла решение вернуться.

Специалисты скептически оценивают вероятность Алены перезапустить свою карьеру несмотря на то, что она сама заявила о своем намерении выступать до следующей Олимпиады и побороться за награды Милана-2026.

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