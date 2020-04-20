В РПЛ озвучили приблизительные сроки возобновления чемпионата России

«На основе непрерывно поступающих новых данных нами моделируются разные варианты календарей для текущего и будущего сезонов. Пока нами планируется возобновление чемпионата в любую неделю с середины июня по середину июля. Начало старта зависит от ситуации с эпидемией коронавируса и указаний властей», — цитирует RNS сообщение РПЛ.