В РПЛ озвучили приблизительные сроки возобновления чемпионата России
20 апреля, 16:04СпортФото: pxhere.com
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Руководители Российской премьер-лиги (РПЛ) запланировали возобновление чемпионата России в любую неделю с середины июня по середину июля. Эта информация приводится на сайте лиги.
«На основе непрерывно поступающих новых данных нами моделируются разные варианты календарей для текущего и будущего сезонов. Пока нами планируется возобновление чемпионата в любую неделю с середины июня по середину июля. Начало старта зависит от ситуации с эпидемией коронавируса и указаний властей», — цитирует RNS сообщение РПЛ.
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