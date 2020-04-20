«Локомотив» ведет переговоры о назначении Карпина главным тренером
21 апреля, 00:11СпортФото: pxhere.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Согласно источнику, бывший тренер «Спартака» уже несколько недель ведет переговоры с руководством «Локомотива», но на наднный момент стороны не смогли прийти к соглашению.
Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Tuttomercatoweb, наставник «Ростова» Валерий Карпин может покинуть донской клуб в летнее межсезонье.
Таким образом, Карпин может сменить у руля команды Юрия Семина, чей контракт с клубом истекает этим летом.
Добавим, что он возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. В этом сезоне его команда занимает четвертое место в таблице РПЛ.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей