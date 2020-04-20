«Локомотив» ведет переговоры о назначении Карпина главным тренером

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Tuttomercatoweb, наставник «Ростова» Валерий Карпин может покинуть донской клуб в летнее межсезонье.

Таким образом, Карпин может сменить у руля команды Юрия Семина, чей контракт с клубом истекает этим летом.