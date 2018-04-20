Как “Агидель” выиграла первый матч финала ЖХЛ в Уфе

Если когда-то будут изданы учебники по истории хоккея, мы будем ждать там ссылку на этот репортаж. Именно так - с волнением, благоговением и азартом нужно относиться к тому, что первый в истории матч финала ЖХЛ прошел в Уфе и местная “Агидель” взяла верх над “Торнадо” - действующим чемпионом страны и неофициальным базовым клубом сборной.

Это история, это финал и это лучший женский хоккей, который может быть в России. Женскому хоккею не нужно ничего доказывать, что здесь все так же серьезно, как и в КХЛ, что здесь тоже есть мастера. Еще раз - это финал и он по определению обязывает к лучшей игре и организации.

Плохо, что в “Салавате Юлаеве” решили не устраивать никакого дополнительного шоу перед матчем, ограничившись в работе со зрителем приглашением маскотов, ведущего и группы поддержки. Даже финал не перенесли на “Уфа-Арену”.

Обе команды показали качественный хоккей, допуская минимум технического брака. Этот матч смотрелся, игра была темповой, соперники действовали вдумчиво и умно. Это показатель работы тренеров. Даже обладая могучим составом, нельзя достигать результата, не внедряя в игру мысль и не донося до игроков тактику и стратегию.

Очень показательной была игра в неравных составах. У “Торнадо” было пять попыток, но ни разу команда из Подмосковья не то, что не создала моментов, даже не провела грамотную позиционную атаку.

Когда игрок “желто-черных” получала шайбу во время проведения розыгрыша, по направлению к ней сразу же выкатывали две представительницы хозяев, сразу лишая возможности бросить, сделать наброс или пас в глубину зоны. Приходилось возить шайбу по периметру, случались неточные пасы, шайба выходила за синюю линию, и было несколько перехватов.

После одного из них Фанни Гашпарич прорвалась к чужим воротам и, казалось, бросила точно под перекладину, однако, гол не засчитали. Не суть - суть в провале соперника пять на четыре, что сразу снижало шансы на победу в первом финале.

Динамичная игра практически полностью нивелировала попытки гостей создать что-то толковое. На этом поле рулевой “Агидели” Денис Афиногенов выиграл тактическое сражение у своего соперника в лице Алексея Чистякова.

Наставник дмитровской команды после матча очень неохотно отвечал об игре своих подопечных при численном преимуществе. Было странно слышать о том, как одни из лучших нападающих страны допускают детские оплошности при игре в большинстве.

- Хочу поздравить команду «Агидель» с победой, с достойной игрой. У нас не всё сегодня получалось, победил сильнейший.

- Чего не хватило Вашей команде сегодня?

- Реализации, без голов игры не выигрываются. Те немногочисленные моменты, которые мы создали, реализовать, увы, не удалось.

- Особенный накал финала Кубка ЖХЛ ощущается?

- Да, есть накал, есть желание у девчонок, порой где-то эмоции перехлёстывают. Все хотят победить, сражаются до конца.

- Как прокомментируете игру в неравных составах?

- У нас в неравных составах ничего не получилось, а «Агидель» один свой шанс реализовала.

- То есть, это именно мастерство игроков? Не тактика, не волнение?

- Вы знаете, эти игроки, которые выходили играть в большинстве, они достаточно мастеровиты. Да, где-то волновались, где-то технический брак, сказалась усталость....

В чем “Торнадо” как раз не упрекнуть - в физической подготовке. Гости очень быстро и скоро начинали каждый из периодов и могли добавлять в движении в нужный момент.

И все же, “Агидель” играла более уверенно, пусть и не доминировала однозначно. Фактически, “зеленые” выиграли первую половину игры и почти весь третий период. “Агидель” гораздо, гораздо чаще играла в зоне атаки, действия в нападении были более комбинационным и изощренными, а в обороне отрабатывали не только защитники.

В прессинге и отборе очень хороша была уже названная Фанни Гашпарич, чьему катанию и отбору могут позавидовать многие игроки.

“Торнадо” довольствовалось только отрезками - в них команда из Дмитрова могла быстро проходить нейтральную зону, но качество бросков оставляет желать лучшего. Статистика 36-32, но у голкипера “Агидели” Анны Пруговой было совсем мало трудной работы.

Как правило, гости элементарно набрасывали и пытались “копать” под воротами. Этого направления они придерживались весь матч, хотя довольно скоро стало очевидно, что к такому готова как Пругова, так и защитники.

Мы считаем Анну Шохину одной из лучших нападающих в стране, но она бросила по воротам целых десять раз и ни разу не забила.

“Агидель” победила совершенно по делу, хоть и не доминировала вчистую. У команд было поровну времени на подготовку и хозяева были готовы лучше. 2:0 - не очень большой счет, он мог быть больше, отличись при броске в упор Алена Зубкова или получись пас Элины Митрофановой на Елизавету Роднову.

“Торнадо” надо расти в сторону усложнения атаки и более плотной игры в нейтральной зоне, а вот уфимки могут выжимать из своих моментов больше. Ведь времени в большинстве тоже было достаточно.

Но как раз тут хозяева и отличились. Николь Чупкова на синей линии получила передачу от Анны Шибановой и бросила в касание - Ольге Сосиной, и ей, самому техничному игроку ЖХЛ, было несложно переправить шайбу в ворота. Изначально, кстати, гол был записан на саму Чупкову. Но форвард сборной Словакии еще скажет свое слово - сегодня она нанесла аж семь бросков в створ.

Второй гол вышел более неожиданным - казалось, Александра Капустина сделает от “усов” обычную передачу, но она очень сильно и очень точно щелкнула с далеко нетривильной позиции и дистанции.

Быть может, если подопечные Дениса Афиногенова будут так рисковать чаще, то будут побеждать с более комфортным счетом. Этого хотят все - и зрители, и сами игроки. Волнение читалось очень явно. Еще бы - они в самом первом в истории финале, они наконец узнали, что такое плей-офф.

- Было очень приятно, что на игру пришло много болельщиков, - говорит Фанни Гашпарич. -Приятно побеждать с “сухим” счётом, наш вратарь очень хорошо сегодня сыграла. Мы вышли на матч собранными и у нас были мысли только о победе.

Фанни Гашпарич говорила ровно. Адреналин выдавали пальцы, то и дело сжимающиеся и разжимающиеся в кулак.

- Отличалась ли игра “Торнадо” от той, что они показывали в “регулярке”?

- Особо нет, но мы больше за своей игрой следили, чтобы допускать меньше ошибок и удалений. Старались играть активно, и у нас получилось надавить на них. Мы их закрывали в зоне и создавали хорошие моменты.

- Ваш гол не засчитали и еще после был хороший бросок в упор в третьем периоде. Не осталось ли ощущения недосказанности?

- Неприятно было, что не засчитали. Многие девчонки говорили, что видели гол, мы обрадовались, но оказалось, его не было. Но ничего страшного. Главное, что мы выиграли.

- Вы пропустили полуфинальную серию. Как удалось так быстро влиться в игровой ритм?

- Я пропускала полуфинал из-за участия на чемпионате мира, я там пять матчей провела. Так что я уже была в игровом ритме. Прилетев в Уфу, я успела, и отдохнуть, и потренироваться с командой перед финалом.

- Настрой на второй матч боевой?

- Конечно. Мы сделали первый шаг, осталось сделать ещё два.

Победить повторно будет тяжелее. Возможно, во второй игре “Агидель” не досчитается своего первого центра. В концовке матча, который и без того проходил весьма жестко и плотно (и очень жаль, что рефери не позволили Митрофановой подраться), должно было кого-то прорвать. Защитник гостей Ирина Кулагина в борьбе за воротами толкнула Инну Дюбанок в спину, и та серьезно ударилась о борт. Дюбанок поднялась спустя несколько минут и покинула лед с помощью врача.

Денис Афиногенов после матча не смог ответить, в каком состоянии форвард:

- Доктора смотрят, завтра всё будет известно.

Как тренер Афиногенов провел хорошую работу. Он комментировал матч довольно сдержанно, понимая, что этот успех - только начало.

- Начали матч активно, было хорошее желание. Девчонки знают, за что они борются, осталось сделать последний шажок. Было проделано много работы, мы очень серьезно готовились к этим матчам. Первый шаг сделали, осталось сделать еще два.

- Что делать с удалениями?

- В пылу всё бывает, эмоции перехлестывают. Это игра. Кто делает больше ошибок, тот обычно и проигрывает. Конечно, с удалениями надо бороться, не удаляться хотя бы в чужой зоне.

- Какая-то особенная мотивация требовалась или все понимали, что это финал?

- Конечно, все понимают. У кого-то это в первый раз в жизни, а возможно и последний. Это то, к чему спортсмен стремится всю жизнь, финал надо провести достойно, ведь он навсегда останется в памяти. Девчонки стали более сплоченными, друг друга поддерживают. Видно, что коллектив стал очень сплоченным.

История не подходит к концу - финал ЖХЛ только стартовал. “Агидель” никогда не была столь близка к чемпионству. Напряжение все повышается, и уже сегодня перед командой Уфы будет стоять новый, более сложный вызов. Первый матч доказал - продолжение достойно внимания.

“Агидель” - “Торнадо” 2:0

1:0 Ольга Сосина (Анна Шибанова, Николь Чупкова) (бол.) 9:03

2:0 Александра Капустина (Ольга Сосина, Фанни Гашпарич) 23:28