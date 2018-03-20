«Салават Юлаев» одержал волевую победу в Челябинске над «Трактором»

«Салават Юлаев» сумел отыграться в гостях после счета 0:2 во втором периоде.

В третьем периоде уфимская команда сумела сравнять счет и забить победную шайбу. Отличились Юньков, Умарк и снова Юньков.

После третьего матча полуфинала Восточной конференции счет в серии плей-офф 2:1 в пользу уфимцев.