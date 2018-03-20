«Салават Юлаев» одержал волевую победу в Челябинске над «Трактором»
Сегодня, 21:34СпортРазиф АбдуллинФото: hctraktor.org
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Счет матча - 3:2.
Сюжеты: Болеем за наших
«Салават Юлаев» сумел отыграться в гостях после счета 0:2 во втором периоде.
В третьем периоде уфимская команда сумела сравнять счет и забить победную шайбу. Отличились Юньков, Умарк и снова Юньков.
После третьего матча полуфинала Восточной конференции счет в серии плей-офф 2:1 в пользу уфимцев.
Завтра в Челябинске пройдет четвертая игра соперников.
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