Источник: куратор ХК «Салават Юлаев» Ринат Баширов уволен из администрации главы РБ

Как стало известно Медиакорсети от двух независимых источников, куратор уфимского хоккейного клуба Ринат Баширов отправлен в отставку с поста заместителя администрации Главы Республики Башкортостан.

По поступившей информации, курировать хоккейное направление в республике и «Салават Юлаев» будет высокопоставленный чиновник из регионального правительства.

Возможно, Баширов де-юре останется президентом хоккейного клуба до конца выступления команды в плей-офф Кубка Гагарина. Однако, учитывая непростую ситуацию в республиканском хоккее и ряд скандального рода ситуаций, связанных с руководителями ХК «Салават Юлаев», будет принято принципиальное решение сделать перестановки в самое ближайшее дело.

Отмечается, что власти Башкортостана недовольны как управлением клубом, так и негативным имиджем команды.