Это первый турнир первого чемпионата Башкирии по интерактивному футболу.

Вчера, 19 февраля, в Уфе стартовал Кубок Азамата Засеева, первый из пяти предварительных турниров чемпионата Башкирии по интерактивному футболу, сообщили в оргкомитете чемпионата. Победитель предварительного турнира проходит в гранд-финал, в котором и определится первый чемпион Башкирии по киберфутболу.

Всего за путевку в гранд-финал чемпионата Башкирии соревнуются 10 участников. Вчера состоялся групповой этап в группе А. Его победителем стал Артур Шайбеков. Сегодня в Доме киберспорта (ул. Российская, д.11) между собой сыграют участники группы Б. По регламенту соревнований победители групповых этапов напрямую выходят в полуфинал, а занявшие вторые и третьи места игроки проведут перекрестные четвертьфинальные серии.

Вот полное расписание турнира «Кубок Азамата Засеева»:

19 февраля - группа А;

20 февраля - группа В;

21 февраля - 1/4 финала (2А-3В, 3А-2В), серии до 2 побед;

22 февраля - 1/2 финала , серии до 2 побед;

23 февраля - финал, серия до 3 побед. Начало матчей каждого игрового дня - 19.00 уфимского времени.

23 февраля станет известно, кто первым завоевал право бороться за титул первого чемпиона Башкирии по киберфутболу в гранд-финале. Другие семь путевок в гранд-финал будут разыграны в четырех турнирах: Кубок Александра Беленова (5-9 марта), Кубок Сильвестра Игбуна (19-23 марта), Кубок Вячеслава Кротова (2-6 апреля) и Кубок Сергея Семака. Во всех турнирах, кроме Кубка Сергея Семака, разыгрывается по одной путевке гранд-финал, в Кубке Сергея Семака – четыре путевки.