Три уфимских спортсмена сегодня выступят на Олимпиаде в Корее

Елистратов примет участие в квалификации, Бабиков и Яхин - в финале соревнований.

Сегодня сразу три уфимских спортсмена выступят на Олимпиаде в Пхенчхане.

Шорт-трекист Семен Елистратов в 15.45 уфимского времени участвует в квалификации на дистанции 500 м. Борьба за медали развернется 22 февраля.

Биатлонист Антон Бабиков участвует в смешанной эстафете вместе с Матвеем Елисеевым, Ульяной Кайшевой и Татьяной Акимовой. Старт соревнований – в 16.15 уфимского времени. Эксперты отдают пальму первенства командам Норвегии, Германии и Финляндии, считая их фаворитами смешанной эстафеты.