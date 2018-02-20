Три уфимских спортсмена сегодня выступят на Олимпиаде в Корее

Сегодня сразу три уфимских спортсмена выступят на Олимпиаде в Пхенчхане.
Шорт-трекист Семен Елистратов в 15.45 уфимского времени участвует в квалификации на дистанции 500 м. Борьба за медали развернется 22 февраля.
Биатлонист Антон Бабиков участвует в смешанной эстафете вместе с Матвеем Елисеевым, Ульяной Кайшевой и Татьяной Акимовой. Старт соревнований – в 16.15 уфимского времени. Эксперты отдают пальму первенства командам Норвегии, Германии и Финляндии, считая их фаворитами смешанной эстафеты.
Лыжный двоеборец Эрнест Яхин сегодня должен прыгать с большого трамплина и бежать в гонке на 10 км. Начало соревнований - в 17.45 уфимского времени. Здесь фаворитами считаются, немецкие, норвежские и австрийские спортсмены. Но мы будем болеть за наших земляков.