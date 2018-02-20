Шорт-трекист из Уфы рассказал, как его подбодрили болельщики-матерщинники

На триумфальную дистанцию в 1500 метров болельщики провожали его нелитературными напутствиями.

Вчера, 19 февраля, шорт-трекист из Уфы Семен Елистратов на своей странице в инстаграме написал теплое обращение к своим болельщикам и близким с благодарностью за поддержку. По его словам, прибывшие на Олимпиаду в Пхенчхан русские болельщики стараются морально поддерживать российских спортсменов всеми доступными им способами, в том числе и специфическими чисто русскими выражениями.

- Хочу поблагодарить и сказать большое спасибо всем болельщикам, я не ожидал, что будет такая поддержка. Когда я выходил в финал на 1500 метров, то с трибун услышал: «Сеня, бл* беги, мы с тобой». Тогда ещё улыбнулся и подумал, что все, тут можно спокойно бежать, - признался Семен на своей странице в инстаграме. Именно на этой дистанции Семен завоевал бронзовую медаль зимней Олимпиады-2018.

Не забыл спортсмен и поблагодарить самых близких ему людей.

- Спасибо моей семье, родителям, любимой жене, братьям и сёстрам, друзьям, моей большой команде, всем специалистам, которые стоят за моей спиной, моему тренеру, который верит в меня, наверное, больше, чем я сам - без вас не было бы меня! Если бы мне 4 года назад сказали, через что нужно будет пройти, чтобы встать на олимпийский пьедестал почёта, то я бы, наверное, подумал десять раз, прежде чем делать шаг вперёд к своей мечте, - написал Семен искренние слова признательности.

В завершение своего послания он решил обратиться к журналистам, чем весьма удивил многих из них, о чем есть отметки в комментариях.

- Прошу прощения у СМИ, что не даю интервью, прохожу мимо микст-зоны, понимаю, что это моя работа, но всё очень просто - Олимпиада раз в четыре года, очень боюсь сглазить и что-то на эмоциях сказать, меня и так иногда ругают за мои высказывания, - сообщил Семен Елистратов. - Завтра мы мужской командой будем бороться за выход в основную часть на дистанции 500 м, а девчонки на дистанции 1000 м, так что покупаем что-нибудь вкусного и болеем за нас, всем нам удачи!!!! С Богом!!!