Российские спортсменки намерены взыскать за дисквалификацию 10 млн долларов

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Дело будет рассматривать суд Нью-Йорка.
Бывшему директору Московской антидопинговой лаборатории и нынешнему информатору ВАДА Григорию Родченкову готовят иск российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина.
Биатлонистки были лишены медалей Олимпиады-2014 и дисквалифицированы МОК после доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, который базировался на показаниях перебежчика Родченкова. Спортсменки не признали своей вины и обратились в суд для восстановления репутации. С Родченкова биатлонистки намерены взыскать по 10 миллионов долларов за причиненный им моральный ущерб.
Защищать интересы спортсменок будет предприниматель Михаил Прохоров, который возглавлял союз биатлонистов России в 2014 году.
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