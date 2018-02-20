Российские спортсменки намерены взыскать за дисквалификацию 10 млн долларов

Биатлонистки были лишены медалей Олимпиады-2014 и дисквалифицированы МОК после доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, который базировался на показаниях перебежчика Родченкова. Спортсменки не признали своей вины и обратились в суд для восстановления репутации. С Родченкова биатлонистки намерены взыскать по 10 миллионов долларов за причиненный им моральный ущерб.