Нападающий словацкого клуба «Ружомберок» Ладислав Алмаши стал игроком «Ахмата».

Об этом сообщает «Советский спорт» с ссылкой на пресс-службу грозненской команды. По информации источника, российский клуб взял 21-летнего игрока в аренду до конца текущего сезона. По окончании соглашения грозненцы могут выкупить права на футболиста. Алмаши выступал за «Ружомберок» с января 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах, забив восемь голов и отдав три ассиста.

