Фото: wikimedia.org
Месси вошел в историю турнира Примера
Вчера, 19:40Спорт
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Нападающий “Барселоны” Лионель Месси стал первым игроком Примеры, который забивал голы на протяжении 16 лет подряд.
Первый гол в этом году Месси забил в ворота клуба “Гранда”, пишет RT. Таким образом испанский форвард стал первым игроком Примеры, который держит планку 16 лет.
Отмечается, что самый результативный игрок среди первой пятерки лиг - Криштиану Роналду, который забивает на протяжении 18 лет карьеры.
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