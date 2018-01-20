Уфимский «УГНТУ-ВНЗМ» сыграл вничью с краснодарским «СКИФом»

Равная борьба за мяч сохранилась до конца матча. Первый гол в ворота забросили уфимцы, и нашим удавалось вести в счете до 44 минуты. Начало второго тайма обе команды вышли заряженные на борьбу. Первые 6 минут второго отрезка игры в напряженном сопротивлении Уфы и Краснодара ворота оставались неприкосновенными. Важный сейв сотворил за 15 секунд до окончания матча Илья Гутник.