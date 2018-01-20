Кирилл Капризов: Чуть не заплакал, когда в Уфе зал стоя аплодировал

В беседе со спортивными журналистами бывший игрок «юлаевцев» ответил на вопрос журналиста о том, готов ли он покинуть «ЦСКА» ради «Салавата Юлаева».

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов после довольно неожиданного поражения от «Салавата Юлаева» рассказал об итогах встречи и о том, каково ему было играть против бывших соратников, с которыми он был целый год.

Слова Капризова процитировал «Спорт-экспресс».

– Тяжело было играть почти на своей родине против друзей?

– Я очень переживал. Долго думал, что и как вообще будет… Спасибо большое болельщикам. Весь стадион хлопал, мне было очень приятно. Долго думал, что и как будет.

– Не хочется обратно вернуться в «Салават»?

– Это провокационный вопрос.

– Не хотелось всплакнуть, когда весь стадион на ноги встал и аплодировал вам?

– Было-было такое чувство, мог всплакнуть.

– Что ощущаете, когда год поиграли за клуб, едете по кругу, а вас так приветствуют?

– Представляешь, ты проедешь, и тебе весь стадион будет аплодировать…

– Не представляю...

– Вот я тоже не представлял, первый раз такое было. Спасибо большое болельщикам. Я рад был сюда вернуться, поиграть на арене и просто в городе побыть.

– Два матча на выезде – два поражения. Нет ли недонастроя на матч, потому что в турнирной таблице для вас уже все ясно?

– Нет. Я же знаю, как Уфа играет дома, как играет "Нефтехимик". Надо настраиваться на каждую игру.

– «Салават» при Вестерлунде сильно изменился?

– Все также, играет в атакующий хоккей. Мне кажется, в Уфе невозможно играть в оборонительный хоккей. Здесь всегда больше ставят на нападение. Пацаны остались те же, все играли в атакующий хоккей.