Кирилл Капризов: Чуть не заплакал, когда в Уфе зал стоя аплодировал
Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов после довольно неожиданного поражения от «Салавата Юлаева» рассказал об итогах встречи и о том, каково ему было играть против бывших соратников, с которыми он был целый год.
Слова Капризова процитировал «Спорт-экспресс».
– Тяжело было играть почти на своей родине против друзей?
– Я очень переживал. Долго думал, что и как вообще будет… Спасибо большое болельщикам. Весь стадион хлопал, мне было очень приятно. Долго думал, что и как будет.
– Не хочется обратно вернуться в «Салават»?
– Это провокационный вопрос.
– Не хотелось всплакнуть, когда весь стадион на ноги встал и аплодировал вам?
– Было-было такое чувство, мог всплакнуть.
– Что ощущаете, когда год поиграли за клуб, едете по кругу, а вас так приветствуют?
– Представляешь, ты проедешь, и тебе весь стадион будет аплодировать…
– Не представляю...
– Вот я тоже не представлял, первый раз такое было. Спасибо большое болельщикам. Я рад был сюда вернуться, поиграть на арене и просто в городе побыть.
– Два матча на выезде – два поражения. Нет ли недонастроя на матч, потому что в турнирной таблице для вас уже все ясно?
– Нет. Я же знаю, как Уфа играет дома, как играет "Нефтехимик". Надо настраиваться на каждую игру.
– «Салават» при Вестерлунде сильно изменился?
– Все также, играет в атакующий хоккей. Мне кажется, в Уфе невозможно играть в оборонительный хоккей. Здесь всегда больше ставят на нападение. Пацаны остались те же, все играли в атакующий хоккей.
Напомним, что сегодня «Салават Юлаев» сыграет со словенской «Братиславой».